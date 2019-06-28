Ганновер, Германия, , 14:54 — REGNUM

За 2018 год в Нижней Саксонии (Германия) было обезврежено 145 тонн боеприпасов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Об этом заявило министерство внутренних дел земли 28 июня, передает канал n-tv.

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Экспертам пришлось совершить почти тысячу операций по ликвидации старых бомб и боеприпасов, обнаруживаемых чаще всего во время строительных работ или при аэрофотосъемке. В 138 случаях взрыв приходилось провоцировать на месте обнаружения. Общие расходы на выезды 45 саперов из службы обезвреживания обошлись почти в €4 млн.

В 2018 году работа саперов была проведена без происшествий. Несмотря на все меры предосторожности, иногда происходят несчастные случаи: например, в 2010 году в Гёттингене незадолго до обезвреживания сдетонировала бомба, погибли три специалиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Гессене были обнаружены сразу две бомбы времен войны. Для их ликвидации пришлось эвакуировать 2,5 тыс. человек.