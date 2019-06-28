Наманга, , 14:42 — REGNUM

Полиция таможенного пункта Наманга области Аруша на границе Кении и Танзании конфисковала 36 килограммов драгоценных камней при попытке контрабандой переправить их через границу. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на свои источники.

По информации сотрудников таможни, драгоценные камни были спрятаны в машине, перевозившей рис. При досмотре, произведенном 26 июня, их обнаружила специально обученная собака. Нелегальный груз направлялся из Танзании в Кению. В нем было 24,2 килограммов танзанитов, 3,4 килограммов рубинов, три килограмма зеленых гранатов и 5,9 килограммов других драгоценных камней.

Губернатор приграничного округа Лондинго Франк Мваисумбе заявил, что всем, кто занимается контрабандой, следует опасаться полиции.

«Наши усиленные подразделения бдительны, мы задержим всех, кто причастен к контрабандной торговле», — отметил Мваисумбе.