Москва, , 12:27 — REGNUM

Совокупный ущерб более 1 млрд рублей нанесен вкладчикам финансовой пирамиды с головным офисом в Ивановской области. Предполагаемые организаторы мошенничества задержаны полицией, сообщила 28 июня журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, действуя от имени иностранной инвестиционной компании, предлагали вкладчикам дивиденды в 36% годовых. Они обещали вложить средства в строительный бизнес и сферу ЖКХ, но вместо этого выводили их за рубеж или вкладывали в подконтрольный бизнес.

По данным полиции, за период с 2016 по 2019 годы от действий мошенников пострадали более двух тысяч человек. Филиалы пирамиды действовали в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

В рамках уголовного дела о мошенничестве арестованы два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала организации.

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