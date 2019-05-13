Поиски тел новосибрских туристов, погибших в горах Алтая, приостановлены

Горно-Алтайск, , 09:27 — REGNUM В Республике Алтай принято решение о приостановке на полтора месяца (до конца июня 2019 года) операции по поиску тел альпинистов, попавших под снежную лавину при восхождении на пик Металлург 6 мая 2019 года. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, существует угроза повторного схода лавины в месте поисков.

«Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с трёхметровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше. Снимать слои снега сейчас достаточно опасно. К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода», — отмечается в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину при восхождении на пик Металлург. Выжили только две девушки. Чтобы сообщить о трагедии, произошедшей 6 мая, они двое суток добирались до базы со связью. В результате развёрнутой поисково-спасательной операции удалось отыскать тела пятерых участников восхождения.