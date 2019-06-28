Иркутск, , 07:35 — REGNUM

Поистине героические усилия вот уже вторые сутки предпринимают дорожники ФКУ Упрдор «Прибайкалье», чтобы не разрушились мосты на федеральной автодороге Р-255 в Нижнеудинске.

Дорожники ФКУ Упрдор «Прибайкалье» работали всю ночь ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Как следует из официальной информации этой организации, сегодня, 28 июня, по состоянию на 9:00 местного времени в районном центре скальной крупнообломочной породой произведено укрепление откосов конусов мостов через реку Уда и протоку Застрянка. Израсходовано более 2,5 тысячи кубометров материалов.

«Работы ведутся круглосуточно. Уровень воды в реках превышает критическую отметку на 187 см и составляет 5,07 метра», — пояснил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

Реки затопили улично-дорожную сеть Нижнеудинска, укрепление моста ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

По его словам, мониторинг сведений каждый час предоставляется в оперштаб и дежурному диспетчеру ФКУ Упрдор «Прибайкалье». В целях безопасности на трассе Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение для всех видов транспорта. Реки затопили улично-дорожную сеть Нижнеудинска в пониженных формах рельефа. Высота воды в этих местах не позволяет осуществлять проезд легковых транспортных средств.

Реки затопили улично-дорожную сеть Нижнеудинска ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Напомним, что на всей территории Иркутской области действует режим ЧС. Его объявили в связи с опасными метеорологическими явлениями в западной и южной части Приангарья. Паводки вызваны обильными осадками. На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» в г. Нижнеудинск произошел резкий подъем воды в реках Уда и Застрянка. В связи с критическим уровнем воды с 17:00 (ирк. врем.) 26 июня 2019 г. введен режим ЧС в Нижнеудинском районе.

В целях безопасности на трассе Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за высокого уровня воды в реках Иркутской области сохраняется риск подтопления населённых пунктов. Подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок в 20 населенных пунктах трёх муниципальных районов —Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского. На территории всего региона введён режим ЧС.

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