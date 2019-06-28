Антананариву, , 07:47 — REGNUM

По меньшей мере 16 человек погибли, десятки были ранены во время празднования Дня независимости Мадагаскара 26 июня, передает ВВС Africa.

Правительственные источники сообщили о давке, которая произошла после парада в городе Антананариву. В то время как люди пытались покинуть стадион, где происходило мероприятие, полиция, предположительно, перекрыла выходы из здания. Детали произошедшего не ясны.

Информационное агентство АFР сообщает, что после парада спецслужбы позволили людям уйти и открыли ворота, однако свидетели утверждают обратное.

После инцидента президент Мадагаскара Андри Радзуэлина посетил пострадавших в больнице и сообщил журналистам, что государство берет на себя расходы на их лечение.

Около 75 человек было ранено, передает информационное агентство Reuters.