Абакан, , 14:31 — REGNUM

Боградский район Хакасии пострадал от крупного града. Как сообщили ИА REGNUM 27 июня в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, ущерб, причинённый непогодой, оценивается.

Побитые градом растения Пресс-служба минсельхозпрода Хакасии

Глава минсельхозпрода Хакасии Сергей Труфанов осмотрел пострадавшие личные подворья в селе Пушное Боградского района. Меры социальной поддержки будут определены после установления размера ущерба.

Град выпал 23 июня.

«Туча была большая, вроде мимо шла, но потом зависла прямо над нами. Некоторые градины были с голубиное яйцо и крупнее. Вот даже вмятинки остались в земле», — рассказали местные жители.

По их словам, местами слой града и снега превышал 20 см. Побило все растения в огородах. Растаявшие осадки оставили в грунте широкие и глубокие промоины. Сельчане надеются, что отойдёт хотя бы картофель, а помидоры, лук и другие культуры погибли. Некоторые культуры можно высадить заново, но успеют ли они вырасти — неизвестно.

«Мы посоветовали работникам администрации пройти по дворам, все посмотреть и составить так называемую дефектную ведомость. Будем разговаривать с нашими фермерами, чтобы они осенью помогли жителям Пушного овощами», — сказал Труфанов.

Он попросил специалистов республиканского Россельхозцентра помочь сельской администрации в определении суммы ущерба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный град прошёл 25 июня в алтайском селе Солоновка, расположенном в 43 км от курорта Белокуриха. Сельчане рассказали, что непогода причинила им ущерб («в огородах сильно всё побил»):

"Сейчас будем смотреть, какие растения отойдут, а какие погибли».

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