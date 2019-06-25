Град обрушился на село в Алтайском крае

с. Солоновка, Алтайский край, , 12:41 — REGNUM В алтайском селе Солоновка, расположенном в 43 км от курорта Белокуриха, сегодня, 25 июня, прошёл сильный град, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Услышали шум, выглянули в окно, а там град идёт. Он хотя и не очень крупный был, но сильный. За десять минут около четырех сантиметров выпало. В огородах сильно всё побил. Пока ещё не можем оценить полную картину. Сейчас будем смотреть, какие растения отойдут, а какие погибли. На первый взгляд, очень сильно пострадали листья у капусты и картофеля», — рассказала жительница села Людмила Попова.

Согласно прогнозу погоды на сегодня, 25 июня, в Солоновке +17°C, вероятен дождь с грозой и ветром.