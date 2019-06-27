Москва, , 13:56 — REGNUM

Из Соединенных Штатов депортирован гражданин России Владимир Третьяков, который обвиняется в покушении на убийство, сообщили 27 июня в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, в октябре 2016 года Третьяков в деревне Ясная Поляна Тульской области не менее восьми раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, он остался жив.

Однако злоумышленник скрылся и в январе 2018 года был объявлен в международный розыск. В июне того же года его задержали на территории США.

«В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая власти США депортировали российского гражданина Юрия Шурупова, обвиняемого в покушении на убийство. Злоумышленник скрылся от правосудия, в декабре 2016 года его объявили в международный розыск. Шурупова задержали в марте 2017 года на территории США.

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