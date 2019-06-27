Чимкент, Казахстан, , 08:01 — REGNUM

Полиция Чимкента задержала двух женщин по подозрению в распространении ложных сообщений о готовящемся взрыве бомбы. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

В полиции отметили, что в отношении женщин проводится досудебное расследование. В министерстве призвали граждан не доверять и не распространять ложную информацию в социальных сетях и мессенджерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Алма-Атинской области к двум годам лишения свободы был приговорен 46-летний житель Уштобе за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

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