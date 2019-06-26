Москва, , 15:18 — REGNUM

В Москве полицейские задержали пожилого мужчину, который напал с холодным оружием на работника одной из столичных клиник, сообщили 26 июня в пресс-службе московского главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, между 78-летним мужчиной и сотрудником клиники произошел конфликт, в ходе которого пожилой человек нанес медработнику ножевое ранение. В настоящее время злоумышленник задержан, сотрудник клиники был госпитализирован, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фельдшер из поселка Архара Амурской области обратилась на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, попросив обеспечить работников скорой помощи видеорегистраторами. По ее мнению, это может помочь защититься от неадекватных пациентов.

Отметим, что в России растет число случаев нападения пациентов на врачей. Так, в конце мая в Чувашии 26-летний злоумышленник «из хулиганских побуждений подошёл к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару и нанёс ему множество ударов кулаками».

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