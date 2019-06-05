Одни оправдали – другие обвинили: вердикты по делу об убийстве в Чувашии

Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии завершено повторное судебное рассмотрение уголовного дела в связи со смертью 43-летнего жителя Татарии. В непредумышленном убийстве обвинили 54-летнего жителя Новочебоксарска, который избил потерпевшего, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. Дело примечательно тем, что первоначально коллегия присяжных в Новочебоксарске оправдала злоумышленника, при повторном рассмотрении другой состав присяжных вынес уже обвинительный приговор.

Инцидент произошёл 6 апреля 2018 года в городе Новочебоксарске. По данным следственного управления СКР по Чувашии, злоумышленник, который в тот день праздновал день рождения и находился в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим другом приехали в квартиру к его знакомому. Последний попросил помощи из-за конфликта с гостем — 43-летним жителем Татарии.

«В ходе выяснения отношений, переросшего в драку, именинник нанёс несколько ударов руками в область головы и шеи 43-летнему потерпевшему, который до того момента не был ему известен и который не принимал участия в первоначально возникшем скандале, а затем не менее десяти ударов дверью по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался через несколько часов в квартире у своего брата в том же доме, где он гостил в последнее время, приехав из Татарии», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В надзорном ведомстве уточняют, что не менее десяти ударов были нанесены с использованием «двери в ванную комнату и входной двери в квартиру». В результате ЧМТ произошло кровоизлияние в мозг, что и стало причиной смерти.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, указывая на нанесении потерпевшему лишь нескольких ударов по голове и телу, от которых не могла наступить его смерть», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

Первоначально коллегия присяжных заседателей вынесла по данному уголовному делу оправдательный вердикт, который был отменен Верховным судом республики по апелляционному представлению прокуратуры «в связи с существенными нарушениям норм уголовно-процессуального закона при его вынесении».

Новый приговор оглашён 4 июня 2019 года в том же городском суде Новочебоксарск, но уже в новом составе присяжных заседателей. 54-летнего мужчину на основании обвинительного вердикта присяжных признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). С учётом данных о личности и мнения государственного обвинения, суд назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что это не первое в Чувашии уголовное дело, фигурантов которого оправдывают. 29 июня 2018 года суд первой инстанции оправдал бывшего первого заместителя министра образования и молодежной политики республики. По данным следствия, бывший замминистра, используя свои полномочия, «путем уговоров и дачи указаний подстрекала» «к организации незаконной закупки оборудования» — блокираторов сотовой связи («глушилок») на общую сумму 8,7 млн рублей. Затем оправдательный приговор был отменён решением Верховного суда Чувашии, а в декабре 2018 года Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор.

В конце марта 2019 года в Московском районном суде Чебоксар коллегия присяжных заседателей оправдала депутата Чебоксарского городского собрания, обвинённого в организации убийства по найму. Парламентария обвинили в том, что он из личной неприязни к своему бывшему бизнес-партнёру организовал сбор сведений о его частной жизни, а затем передал данную информацию жителю Свердловской области, предложив за вознаграждение убить его. Предполагаемый сообщник был задержан в декабре 2017 года в северо-западном районе Чебоксар: по данным следствия, он успел выстрелить в жертву один раз, но промахнулся из-за вмешательства оперативников.

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