Симферополь, , 11:30 — REGNUM

В Крыму во время учений погибли двое военнослужащих-контрактников. Они приземлились на воду, но не смогли освободиться от парашютов. Об этом 26 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом 26 июня на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Крым привезли на отдых и оздоровление детей из Сирии, а также детей погибших в арабской республике российских военнослужащих.

«Мы привезли десять детей из Сирии и десять российских детей, чьи родители погибли во время выполнения задач в арабской республике. Их разместят в Артеке до 25 мая», — сообщили представители организации «Боевое братство».