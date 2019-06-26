Анкара, , 09:31 — REGNUM

В результате лесных пожаров на северо-западе Турции было уничтожено порядка 10 гектаров земли, об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Из-за сильных порывов ветра очаг возгорания очень быстро распространялся, пожарные служащие боролись с огнем на протяжении трех часов чтобы его локализовать.

Для борьбы со стихией было привлечено два вертолета и 25 пожарных. Причина пожара в настоящее время выясняется.

Напомним, многие страны в жаркое время года страдают от лесных пожаров, однако источником их происхождения зачастую является человеческий фактор. В частности, в Ираке, где продолжается борьба с терроризмом, боевики намеренно организуют поджоги.