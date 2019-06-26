Владивосток, , 06:46 — REGNUM

Уссурийский районный суд в Приморье приговорил бывшего директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктора Гребнева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обвиняемый, являясь подрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Приамурье, заключал невыгодные для предприятия договора поручительства, в результате чего смог похитить более 288 млн рублей, которыми распоряжался по собственному усмотрению: строил особняк, приобретал яхты и катера. Помимо этого ещё ряд подписанных им договоров привели к нанесению компании ущерба, оцениваемого в размере 130 млн рублей.

В суде представители компании заявили, что именно из-за действий Гребнева, фирма задолжала своим контрагентам 96 млн рублей, сообщает РИА Новости. Кроме условного лишения свободы, суд обязал бывшего руководителя ЗАО «ТМК» выплатить штраф в размере 200 тыс рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Гребнев решением Арбитражного суда Приморья признан банкротом — его задолженность перед Сбербанком составила порядка 835 млн рублей, перед компанией «ПСК-Монтаж» — порядка 25 млн рублей. Согласно решению о признании банкротом, имущество, принадлежащее Виктору Гребневу подлежит реализации.