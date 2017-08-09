Строитель Золотого моста во Владивостоке задолжал Сбербанку 835 млн рублей

Владивосток, , 09:44 — REGNUM Бывший генеральный директор и совладелец ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор Гребнев не смог оспорить в Арбитражном суде Приморского края процедуру банкротства, которая была введена зимой 2016 года по заявлению Сбербанка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Приморского края.

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В постановлении апелляционной инстанции указано, что размер задолженности Виктора Гребнева перед кредиторами третьей очереди составляет почти 857 млн рублей, из которых задолженность перед Сбербанком — свыше 834,9 млн рублей, перед ООО «ПСК-Монтаж» — 24,7 млн рублей.

В отношении экс-гендиректора Тихоокеанской мостостроительной компании ввели процедуру банкротства. В течение шести месяцев должно быть реализовано его имущество. Финансовым управляющим назначили члена «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада» Анатолия Михайловского.

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Гребнев с 2006 года возглавлял ТМК. Одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока построила к саммиту АТЭС-2012 года вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, работала на объектах космодрома «Восточный» в Амурской области.

В 2011 году по списку «Единой России» Гребнев прошёл в Законодательное собрание Приморского края, в 2014 году продал долю в ТМК, в 2015 году сложил полномочия депутата и возглавил департамент промышленности и транспорта Приморского края. В апреле 2015 года, после возбуждения уголовного дела, он покинул этот пост, с мая Гребнев находится под домашним арестом.

Бывшего гендиректора ЗАО «ТМК» обвиняют в преднамеренном банкротстве компании и причинении ущерба ТМК на 420 млн рублей. Сам Виктор Гребнев неоднократно заявлял о своей невиновности.