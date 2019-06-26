Мехико, , 02:20 — REGNUM

Два человека погибли в мексиканском городе Рейноса (штат Тамаулипас) в результате мощной бури, сообщает пресс-служба гражданской обороны города.

Сообщается, что один из погибших утонул в потоках воды, а второй не смог самостоятельно выбраться из автомобиля, который уносил поток. Отмечается, что уровень одномоментно выпавших осадков в городе составил около 10,5 сантиметров.

В городе были залиты водой улицы, унесены потоками воды автомобили, подтоплены здания. В результате бури пострадали 57 районов города. Городские власти открыли несколько убежищ для пострадавших, в которых в настоящее время содержится несколько десятков человек.