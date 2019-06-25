Замглавы ростовского авиаремонтного завода работал «мимо кассы»

Ростов-на-Дону, , 17:22 — REGNUM Заметитель генерального директора Ростовского завода гражданской авиации № 412 признан виновным в коммерческом подкупе. За то, что он за деньги работал «мимо кассы», Алексей М. получил условный срок. Об этом информирует региональное управление ФСБ.

В ведомстве уточнили, что фигурант уголовного дела, работая в должности начальника моторного производства, получал от коммерческих компаний деньги в обмен на неофициальный ремонт двигателей самолётов. Полученные за ремонт средства он присваивал. Судом установлено, что Алексей М. получил 350 тыс. рублей. В содеянном он сознался.

Суд приговорил замглавы авиаремонтного завода к условному заключению сроком на 4,5 года. Ему также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ в отношении М. было возбуждено в феврале 2019 года. Задержали подозреваемого на рабочем месте при получении денег.

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