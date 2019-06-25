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Житель Ростова-на-Дону хранил в квартире взрывчатку — люди эвакуированы

Происшествия

На месте работают силовики и сапёры

Житель Ростова-на-Дону хранил в квартире взрывчатку — люди эвакуированы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тюрьма

Ростов-на-Дону, 25 июня 2019, 15:22 — REGNUM  В многоэтажном доме, расположенном в центре Ростова-на-Дону, произошло ЧП. В одной из квартир был обнаружен пакет со взрывчаткой. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, территория оцеплена. на месте работают силовики, сапёры, дежурят бригады медиков.

Известно, что высотка расположена на пересечении проспекта Кировского и улицы Малюгиной. В квартире, которую, предположительно, снимал гражданин Таджикистана, был обнаружен пакет с гранатами. Официального подтверждения этой информации ещё не поступало.

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В доме в центре Ростова-на-Дону нашли взрывное устройство

По имеющимся сведениям, жильцы дома эвакуированы. Является ли находка опасной для жизни и здоровья граждан, установит экспертиза.

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ИА REGNUM отмечает, что в начале 2018 года в доме у жителя Таганрога донские полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Это более 1,5 тыс. патронов разного калибра, 36 гранат, два автомата Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

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