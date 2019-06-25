Экс-спикер Закдумы Хабаровского края Чудов выпущен из колонии досрочно

Хабаровск, , 09:04 — REGNUM Бывший спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов, ранее осужденный за растрату при строительстве космодрома «Восточный», вышел из колонии, отбыв, с учетом нахождения под стражей во время следствия, 4 года в местах лишения свободы. Остаток срока он будет отбывать на свободе, ему заменили заключение на исправительные работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чудов покинул хабаровскую ИК-3, в которой отбывал наказание.

«Осужденный отбывал наказание в одном из отрядов ИК-3 на общих условиях, ничем за время его там нахождения не выделялся. Никакими дополнительными благами осужденный Чудов там не пользовался. Дисциплину не нарушал, в штрафном изоляторе не находился, но и поощрений также не получал», — привело слова старшего помощника прокурора Хабаровского края по надзору за соблюдением законности при исполнении уголовных наказаний Сергея Стральского ИА Хабаровский край сегодня.

Отбыв в колонии несколько месяцев, Чудов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но ему было отказано. Тогда бывший спикер Хабаровской крайдумы ходатайствовал о замене оставшегося срока заключения на исправительные работы. В этом случае судебная система пошла ему навстречу. С учётом пребывания в СИЗО Чудов отсидел в местах лишения свободы почти 4 года.

Оставшийся срок наказания, немногим более 2 лет, Виктор Чудов проведёт в Хабаровске. Точное место прохождения работ пока не известно, но закон предусматривает возможность отбывать такое наказание на прежнем месте работы. В случае Чудова — это Законодательная дума Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Чудов, эк-спикер Законодательной думы Хабаровского края, был арестован летом 2015 года по подозрению в растрате при строительстве космодрома «Восточный». В феврале 2018 года окружной военный суд Восточного военного округа приговорил его к 6 годам лишения свободы. Чудов подавал апелляцию, в июне 2018 года ВС РФ оставил приговор без изменений.