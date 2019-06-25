В Ульяновской области ищут подростка, который пошёл купаться с друзьями

Ульяновск, 25 июня 2019, 08:39 — REGNUM В Ульяновской области проводятся спасатели и правоохранители ищут 16-летнего подростка, который пошёл купаться с друзьями и пропал. Предварительно он не смог выплыть, сообщает областное следственное управление СКР.
Предварительно установлено, что 24 июня 2019 года четверо подростков купались в озере рядом с селом Коченяевка Вешкаймского района.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства гибели двух девятилетних детей, которые 22 июня утонули в прудах Моргаушского и Комсомольского районов. Как следует из материалов проверок, оба ребенка не умели плавать и захлебнулись, когда купались.
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