В Ульяновской области ищут подростка, который пошёл купаться с друзьями

Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области проводятся спасатели и правоохранители ищут 16-летнего подростка, который пошёл купаться с друзьями и пропал. Предварительно он не смог выплыть, сообщает областное следственное управление СКР.

Предварительно установлено, что 24 июня 2019 года четверо подростков купались в озере рядом с селом Коченяевка Вешкаймского района.

«Один из них не смог выплыть. Проводятся совместные поисковые мероприятия следователей-криминалистов управления и сотрудников регионального МЧС», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства гибели двух девятилетних детей, которые 22 июня утонули в прудах Моргаушского и Комсомольского районов. Как следует из материалов проверок, оба ребенка не умели плавать и захлебнулись, когда купались.

Подробнее: Двое детей утонули в Чувашии