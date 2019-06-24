Двое детей утонули в Чувашии

Чебоксары, 24 июня 2019, 14:42 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства гибели на пруду двух девятилетних детей. Трагедии произошли в Комсомольском и Моргаушском районах. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.
Информация о происшествиях поступила в правоохранительные органы 22 июня. Как следует из материалов проверок, оба ребенка не умели плавать и захлебнулись, когда купались. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Управление СКР призывает жителей избегать купания в необорудованных местах и просит обеспечить контроль за отдыхом детей, особенно на воде.
По данным МЧС по Чувашии, в республике установилась аномально жаркая погода, местами до + 31 градуса тепла.