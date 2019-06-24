Двое детей утонули в Чувашии

Чебоксары, , 14:42 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства гибели на пруду двух девятилетних детей. Трагедии произошли в Комсомольском и Моргаушском районах. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Информация о происшествиях поступила в правоохранительные органы 22 июня. Как следует из материалов проверок, оба ребенка не умели плавать и захлебнулись, когда купались. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что смерть детей может носить криминальных характер, не имеется. Следователями будут приняты меры по установлению причин и условий, в результате которых произошли трагедии», — сказал Олег Дмитриев.

Управление СКР призывает жителей избегать купания в необорудованных местах и просит обеспечить контроль за отдыхом детей, особенно на воде.

По данным МЧС по Чувашии, в республике установилась аномально жаркая погода, местами до + 31 градуса тепла.

«Конечно, любую свободную минуту люди стараются использовать, чтобы отправиться на отдых к водоёмам: едут компаниями, с друзьями и детьми. Однако, забывая об осторожности и об элементарных правилах безопасности, рискуют своей жизнью, а иногда и жизнью своих детей. Часто на природе отдыхающие разводят костры, что крайне опасно в установившуюся жару. Оставшаяся от костра незначительная искорка может обернуться сильнейшим ландшафтным и лесным пожаром», — напоминают спасатели.