Вторник, 25 Июня 2019 года
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В Болгарии задержаны 17 мафиози, помогавших нелегальным мигрантам из Азии

Происшествия

Это самая масштабная полицейская операция за историю борьбы с этим криминальным бизнесом

София, 25 июня 2019, 07:49 — REGNUM  Болгарская полиция нанесла серьезный удар по мафии, организующей нелегальное проникновение в страны Европы для мигрантов из Азии. 24 июня полиция задержала 17 подозреваемых в ходе обысков в Софии, Ямболе и Бургосе, пишет газета Kronen Zeitung.

Задержаны мужчины преимущественно из Афганистана и Ирака. По данным полиции, банда организовывала прибытие нелегальных афганских мигрантов в Болгарию, а оттуда отправляла их через Сербию в страны Западной Европы. Для каждого нелегала такая «путевка» стоила несколько тысяч евро.

Как отмечает болгарская прокуратура, это самое крупное задержание за всю историю борьбы с этим криминальным бизнесом. Следователи не исключают, что бандитам могли оказывать помощь пограничники.

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Организованная преступность
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