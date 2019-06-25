В Болгарии задержаны 17 мафиози, помогавших нелегальным мигрантам из Азии

София, , 07:49 — REGNUM Болгарская полиция нанесла серьезный удар по мафии, организующей нелегальное проникновение в страны Европы для мигрантов из Азии. 24 июня полиция задержала 17 подозреваемых в ходе обысков в Софии, Ямболе и Бургосе, пишет газета Kronen Zeitung.

Задержаны мужчины преимущественно из Афганистана и Ирака. По данным полиции, банда организовывала прибытие нелегальных афганских мигрантов в Болгарию, а оттуда отправляла их через Сербию в страны Западной Европы. Для каждого нелегала такая «путевка» стоила несколько тысяч евро.

Как отмечает болгарская прокуратура, это самое крупное задержание за всю историю борьбы с этим криминальным бизнесом. Следователи не исключают, что бандитам могли оказывать помощь пограничники.