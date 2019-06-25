Вторник, 25 Июня 2019 года
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Пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Происшествия

По предварительной версии, злоумышленник оказался в числе погибших

Сан-Хосе, США, 25 июня 2019, 01:30 — REGNUM  В результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли пять человек, передает телеканал ABC7.

Сообщается, что стрельба произошла в жилом доме в ночь на 24 июня. Сотрудники полиции были вынуждены задействовать бронеавтомобиль, чтобы проникнуть в помещение и спасти раненых мужчину и женщину. Однако после госпитализации врачи не смогли спасти жизнь пострадавших. Также в доме были обнаружены тела еще трёх человек. По предварительной версии, злоумышленник оказался в числе погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в американском штате Индиана в баре произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: При стрельбе в баре в США погиб один человек

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