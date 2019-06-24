В Болгарии произошёл пожар на ТЭС «Марица Изток — 2»

София, , 22:48 — REGNUM В Болгарии днём 24 июля произошёл пожар на территории теплоэлектростанции «Марица Изток — 2», передаёт Болгарское национальное радио.

Как сообщается, ЧП произошло во время проведения планового ремонта. По неустановленным на данный момент причинам загорелась сероочистная установка 7-го энергоблока станции.

В результате пожара произошло частичное обрушение находившейся на ремонте 135-метровой трубы установки. Было принято решение о временном отключении трёх из восьми энергоблоков ТЭС.

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. По заявлениям местных властей, пожарная служба отреагировала своевременно, угрозы загрязнения воздуха удалось избежать.

Государственная ТЭС «Марица Изток — 2» была запущена в эксплуатацию в Болгарии в 1966 году. Станция расположена в районе города Стара-Загора. На сегодняшний день ТЭС состоит из восьми генерирующих блоков общей мощностью 1630 МВт.

В 2009 году «Марица Изток — 2» заняла второе место по загрязнению воздуха среди предприятий Европейского союза. Согласно оценке Европейского агентства по окружающей среде, ущерб от деятельности ТЭС на тот момент составлял до 3,3 млрд евро в год. В связи с этим болгарскими властями было принято решение о модернизации станции и строительстве сероочистных установок на каждом из её блоков.