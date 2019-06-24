Понедельник, 24 Июня 2019 года
21:41:26 МСК

В Индонезии зафиксировано четвёртое землетрясение за сутки

Происшествия

О жертвах и пострадавших информации не поступало

Джакарта, 24 июня 2019, 21:41 — REGNUM  На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 24 июня Геологическая служба США (USGS).

Сейсмические толчки зафиксированы в провинции Папуа на острове Новая Гвинея и это уже четвёртое землетрясение, произошедшее на территории Индонезии за сутки.

Колебания земной поверхности были зафиксированы в 19:53 мск. Их эпицентр располагался в 238 км западнее населённого пункта Абепура на глубине 44,8 км.

Напомним, ранее в этом же районе в 07.47 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого залегал на десятикилометровой глубине.

Сообщений о разрушениях, жертвах или пострадавших пока нет.

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