На трассе «М4-Дон» загорелся автобус с детьми

Ростов-на-Дону, , 19:15 — REGNUM Возвращение из летнего лагеря юных жителей Ростовской области могло обернуться трагедией. На трассе на 1084 км трассы «М4-Дон» загорелся автобус, в котором находились 72 ребёнка. К счастью, задымление вовремя заметил водитель.

Произошло ЧП около 16:00 неподалёку от так называемого «Сальского кольца». Известно, что в автобусе находились дети, они возвращались из Геленджика в российский Донецк. Водитель, вовремя заметивший задымление в двигателе, остановил транспортное средство у обочины и вывел юных пассажиров из салона, сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».

Сотрудники дорожной полиции, оказавшиеся неподалёку, помогли водителю спасти детей и вызвали бригаду пожарных.

О том, вернулись ли в настоящее время юные путешественники домой, информации нет. Также неизвестно, какой выход из ситуации нашёл перевозчик.

ИА REGNUM отмечает, что в 2018 году в Ростовской области произошло более 3,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий. На дорогах Донского региона погиб 551 человек, 4849 — получили травмы различной степени тяжести.