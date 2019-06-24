На стадионе в Ялте упал строительный кран

Ялта, Крым, , 16:53 — REGNUM На ялтинском стадионе «Авангард» упал строительный кран с выдвинутыми коленами стрелы во время подготовки ледового шоу Ильи Авербуха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня сообщил крымский общественник Сергей Сардыко.

По его словам, на этом стадионе регулярно занимаются дети, а трагедии удалось избежать только потому, что ЧП произошло ранним утром.

«Уход главы администрации города Алексей Челпанова в отпуск ознаменовался чрезвычайным происшествием: упал автокран, который должен был устанавливать конструкцию для ледового катка», — отметил общественник.

Мы ждём от прокурора Ялты Юдина и начальника полиции Шварца беспристрастного расследования происшествия и наказания виновных», — добавил Сардыко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских общественников, во время реконструкции Приморского парка в Ялте, строители уничтожили 14 сосен, занесённых в Красную книгу. Причём вырубку провели до получения разрешения на строительство.

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