В Башкирии пенсионера ограбил его знакомый из соцсети

Нефтекамск, Башкирия, , 15:00 — REGNUM Пенсионера из города Нефтекамск (Башкирия) ограбил человек, с которым он ранее познакомился в соцсети. Об этом 24 июня сообщил портал ToDay News Ufa.

Пожилой мужчина встретился со своим 22-летним новым знакомым в тот момент, когда приехал навестить в Нефтекамск свою мать. Они решили отметить встречу в баре, однако в итоге поссорились. Молодой человек несколько раз ударил собеседника, после чего отобрал у него деньги, часы и мобильный телефон. Пострадавший подал заявление в полицию, он оценил ущерб в 7 тыс. рублей. Стоит отметить, что 22-летний нападавший ранее был судим за кражу и причинение умышленного тяжкого вреда здоровью.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что жертвами человек, страдающего психическими заболеваниями, стали три жителя деревни ибрагимово Кармаскалинского района Башкирии. Мужчина напал сначала на двух пенсионеров, являвшихся его соседями, а затем на свою сестру.

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