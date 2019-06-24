В ходе резни в башкирском селе погибли три человека

Уфа, , 01:36 — REGNUM Жертвами атаки неадекватного жителя Кармаскалинского района Башкирии стали трое человек, сообщают 24 июня ТАСС со ссылкой на источник в управлении полиции региона.

Инцидент произошел в деревне Ибрагимово, где страдающий психическими отклонениями 47-летний мужчина бросился с ножом на двух соседей пенсионеров. После убийства пожилых людей, мужчина нанес несовместимые с жизнью ножевые ранения своей сестре.

До приезда полиции мужчина ранил еще двух прохожих, которым удалось спастись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вынуждены были применить оружие, поскольку на словесные требования и предупредительные выстрелы, мужчина не реагировал. От пулевого ранения в ногу, нападавший скончался.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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