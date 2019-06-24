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В Киеве часть моста рухнула на проезжавший автомобиль — СМИ

Происшествия

Уволен директор предприятия «Киевавтодормост»

Киев, 24 июня 2019, 14:56 — REGNUM  На Осокорках в Киеве от моста откололась часть и упала на проезжавший под ним автомобиль, сообщил ресурс «Киев оперативный» 24 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал ещё один», — сказано в сообщении.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в происшествии виноват балансодержатель моста.

«Я увольняю исполняющего обязанности директора КП «Киевавтодормост» за халатное отношение к своим обязанностям», — добавил Кличко.

Он также поручил департаменту транспортной инфраструктуры киевской администрации обследовать все подобные сооружения в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Виталий Кличко открыл пешеходный мост в центре Киева. Однако вскоре после открытия, сооружение вновь пришлось закрыть, поскольку начали трескаться стеклянные фрагменты моста, в щели затекла вода, а также стало активно разрушаться покрытие велодорожки, проложенной по мосту.

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