Участок нового моста в Киеве закрыли для проведения «регламентных работ»

Киев, , 15:49 — REGNUM Участок велопешеходного моста, недавно открытого в центре Киева, закрыли для проведения регламентных работ, сообщило 30 мая издание «Украинская правда» со ссылкой на киевскую администрацию.

«Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло», — рассказали чиновники.

В киевской администрации призвали сохранять спокойствие и выразили надежду, что регламентные работы продлятся недолго.

Напомним, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом торжественно открыл новый мост. Спустя сутки посетители моста заметили, что его стеклянное покрытие треснуло, а после первого дождя между стёклами скопилась вода. Позже очевидцы опубликовали фотографии того, как на мосту начало разрушаться покрытие велодорожки.

Читайте также: На новом мосту в Киеве начала разрушаться велодорожка — соцсети

А также: Новый мост в Киеве могут покрыть бронированным стеклом — власти города