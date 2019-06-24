В Москве похитили телефон и деньги гендиректора представительства Chanel

Москва, , 14:31 — REGNUM В центре Москвы неизвестный похитил телефон и денежные средства генерального директора российского представительства Chanel, передаёт 24 июня ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно открытым данным, гендиректором ООО «Шанель» является Жак Мари Даниэль Шенен.

Телефон был похищен рядом со зданием факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Далее через приложение преступник списал деньги с банковских карт.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, не раскрыв личных данных потерпевшего. По данным ведомства, стоимость телефона составляет 103 тыс. 900 рублей. Со счетов было списано около 2 млн рублей. Инцидент произошёл 22 июня. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля 2019 года ушёл из жизни кутюрье Дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Компания производит одежду, парфюмерию, средства по уходу за кожей и предметы роскоши.

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