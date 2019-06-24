Понедельник, 24 Июня 2019 года
11:38:04 МСК

В Кении ликвидированы трое нападавших на полицейский участок

Происшествия

В атаке подозревают террористов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Найроби, 24 июня 2019, 11:37 — REGNUM  Трое подозреваемых в причастности к группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты после того, как они напали на полицейский участок в округе Гарисса на востоке Кении, недалеко от границы с Сомали, передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения полиции.

По информации телерадиокомпании, нападение произошло в пятницу вечером, 21 июня. Боевики атаковали подразделение пограничного патруля, но сотрудники службы безопасности не понесли каких-либо потерь, сообщила полиция.

Местная газета The Star отмечает, что боевики повредили вышку, прервав мобильную связь в этом районе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террористические атаки исламистских экстремистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить