В Кении ликвидированы трое нападавших на полицейский участок

Найроби, , 11:37 — REGNUM Трое подозреваемых в причастности к группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты после того, как они напали на полицейский участок в округе Гарисса на востоке Кении, недалеко от границы с Сомали, передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения полиции.

По информации телерадиокомпании, нападение произошло в пятницу вечером, 21 июня. Боевики атаковали подразделение пограничного патруля, но сотрудники службы безопасности не понесли каких-либо потерь, сообщила полиция.

Местная газета The Star отмечает, что боевики повредили вышку, прервав мобильную связь в этом районе.