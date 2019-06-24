Канадский пожарный самолет совершил жесткую посадку

Эдмонтон, Канада, , 04:24 — REGNUM Пожарный самолет Lockheed L-188A Electra совершил жесткую посадку в аэропорту города Ред-Дир в канадской провинции Альберта, передает телеканал Global News.

Сообщается, что при посадке у воздушного судна не вышло переднее шасси, в результате чего самолет совершил жесткую посадку. На его борту находились четыре человека, от жесткого приземления они не пострадали. Отмечается, что самолет принимал участие в тушении лесных пожаров, бушующих в провинции Альберта с начала мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июня более девяти тысяч человек покинули свои дома из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде. К 18 июня площадь одного из пожаров достигла 324 тысячи гектаров. В ликвидации возгорания задействованы около 2,4 тысяч работников спасательных служб.

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