Воскресенье, 23 Июня 2019 года
07:25:28 МСК

Количество пострадавших от землетрясения в Китае достигло 19 человек

Происшествия

Ранее сообщалось о 16 пострадавших

Количество пострадавших от землетрясения в Китае достигло 19 человек
Трещина после землетрясения

Пекин, 23 июня 2019, 07:12 — REGNUM  Число жителей китайской провинции Сычуань пострадавших от землетрясения 22 июня возросло до 19 человек, сообщает 23 июня агентство Xinhua.

Согласно уточненным данным, количество пострадавших жителей провинции Сычуань достигло 19 человек. Травмы восьми пострадавших незначительны, и после оказания первой медицинской помощи они отпущены домой.

Еще 11 человек продолжают оставаться под наблюдением медиков.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 единицы было зафиксировано вечером субботы, 22 июня, в 22:29 местного времени (17:29 мск). В результате подземных толчков (кроме основного было зарегистрировано еще около десятка афтершоков) разрушенными оказались несколько зданий.

Сообщается, что это было одно из сильнейших землетрясений в провинции Сычуань за последние годы.

Читайте ранее в этом сюжете: От землетрясения в Китае пострадали 16 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясение в Китае
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить