Количество пострадавших от землетрясения в Китае достигло 19 человек

Пекин, , 07:12 — REGNUM Число жителей китайской провинции Сычуань пострадавших от землетрясения 22 июня возросло до 19 человек, сообщает 23 июня агентство Xinhua.

Согласно уточненным данным, количество пострадавших жителей провинции Сычуань достигло 19 человек. Травмы восьми пострадавших незначительны, и после оказания первой медицинской помощи они отпущены домой.

Еще 11 человек продолжают оставаться под наблюдением медиков.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 единицы было зафиксировано вечером субботы, 22 июня, в 22:29 местного времени (17:29 мск). В результате подземных толчков (кроме основного было зарегистрировано еще около десятка афтершоков) разрушенными оказались несколько зданий.

Сообщается, что это было одно из сильнейших землетрясений в провинции Сычуань за последние годы.

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