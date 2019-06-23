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От землетрясения в Китае пострадали 16 человек

Происшествия

Раненые доставлены в больницу

Пекин, 23 июня 2019, 00:27 — REGNUM  По меньшей мере 16 жителей китайской провинции Сычуань пострадали от землетрясения, сообщает 23 июня агентство Xinhua.

Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы на глубине 10 км недалеко от города Гунцюань. В результате в деревне Ючи, расположенной в эпицентре землетрясения, были разрушены несколько ветхих домов. Раненные были доставлены в больницу.

В район бедствия направлены более 40 человек спасателей.

Ранее, 18 июня, в результате землетрясения в этом районе Китая погибли 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Третье землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань

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Землетрясение в Китае
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