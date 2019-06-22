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Из-за грозы остановились пять электричек из Санкт-Петербурга

Происшествия

Гроза вызвала проблемы с напряжением в контактной сети

Санкт-Петербург, 22 июня 2019, 04:19 — REGNUM  В результате грозы возникли задержки с движением электропоездов на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ОЖД.

Сообщается, что из-за грозы пропало напряжение в контактной сети железной дороги. В результате происшествия возникли задержки в движении электричек из Санкт-Петербурга к станциям Павловск, Поселок, Оредеж, Новолисино. Отмечается, что задержки составляли около 30 минут. Позднее неисправность устранили и движение электропоездов возобновилось в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении пригородных электропоездов. Отмечалось, что сбой произошел по техническим причинам и пригородные поезда в тот день следовали с увеличенным интервалом.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД

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