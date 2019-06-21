Пятница, 21 Июня 2019 года
15:02:06 МСК

Жители Танзании совершили самосуд над подозреваемой в краже овощей

Происшествия

Полиция продолжает поиски виновных

Шиньянга, Танзания, 21 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Убитая 35-летняя жительница города Шиньянга Эстер Самвель подозревалась в краже полутора ведер помидоров, шести кочанов китайской капусты и трех початков кукурузы, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По словам областного начальника полиции Ричарда Абвао, инцидент произошел 19 июня около 9:30 утра по местному времени.

«Причиной самосуда стало подозрение женщины в краже полутора ведер помидоров, шести кочанов китайской капусты и трех початков кукурузы», — заявил Абвао.

Он добавил, что полиция продолжает искать причастных к убийству.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить