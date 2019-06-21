Жители Танзании совершили самосуд над подозреваемой в краже овощей

Шиньянга, Танзания, 21 июня 2019, 15:01 — REGNUM Убитая 35-летняя жительница города Шиньянга Эстер Самвель подозревалась в краже полутора ведер помидоров, шести кочанов китайской капусты и трех початков кукурузы, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).
По словам областного начальника полиции Ричарда Абвао, инцидент произошел 19 июня около 9:30 утра по местному времени.
«Причиной самосуда стало подозрение женщины в краже полутора ведер помидоров, шести кочанов китайской капусты и трех початков кукурузы», — заявил Абвао.
Он добавил, что полиция продолжает искать причастных к убийству.