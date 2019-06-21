Пятница, 21 Июня 2019 года
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В Турции обезвредили шестерых курдских повстанцев — СМИ

Происшествия

Спецоперация продолжается

Анкара, 21 июня 2019, 14:35 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на востоке страны, об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными для обозначения ликвидированного противника, захваченного в плен или добровольно сдавшегося.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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Курдистан
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