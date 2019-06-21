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Число погибших в ходе протестов в Гондурасе возросло до трех

Происшествия

Правительство Хуана Орландо Эрнандеса вывело на борьбу с протестующими войска

Тегусигальпа, 21 июня 2019, 13:57 — REGNUM  Число погибших в ходе подавления протестов в Гондурасе возросло до трех, передает канал TeleSur 21июня.

Третьей жертвой беспорядков стал 17-летний подросток, принимавший участие в протестах в городе Ярумела. Ранее сообщалось о гибели в столице двух протестующих мужчин 28 и 38 лет. Все трое погибли от огнестрельных ранений. На подавление протестов брошены военные.

Протесты против реформ в сфере здравоохранения и образования продолжаются в Гондурасе несколько недель. В последние дни ситуация усугубилась стачкой работников транспорта, которая привела к нехватке топлива и забастовке полицейских. В протестах против реформ правительства президента Хуана Орландо Эрнандеса участвуют тысячи человек по всей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Гондурас протестует против реформ здравоохранения и образования

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