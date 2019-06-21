Из-за схода вагона с рельсов в Нижегородской области возбуждено дело

Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM По факту схода с рельсов шести грузовых вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Указывается, что в результате происшествия железной дороге, собственникам вагонов и груза был причинен крупный ущерб.

«Все виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности, также будут внесены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — отметили в ведомстве.

Как собщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл днём 20 мая на 496 км перегона Тарталей — Каменище.

Сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда №2185 были наполнены углём. Пострадавших нет.

На месте происшествия движение поездов было временно приостановлено, работал восстановительный поезд.

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