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На западе Франции произошло землетрясение

Происшествия

Толчки зафиксированы на 47 км южнее города Анже

Париж, 21 июня 2019, 10:46 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на западе Франции 21 июня. Такие данные приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зафиксированы на 47 км южнее города Анже. Очаг землетрясения находился на глубине 8 км.

Анже населяют около 170 тыс. человек. Сведений о разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле островов Новая Каледония в Тихом океане, которые являются особым административно-территориальным образованием Франции. Данных о разрушениях не было.

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Землетрясения
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