В аэропорту Барселоны застряли почти 200 украинских туристов

Барселона, Испания, , 09:27 — REGNUM В аэропорту Барселоны 180 пассажиров авиарейса «Барселона — Харьков» более суток не могут улететь домой, сообщил 20 июня ресурс NewsRoom.

Причиной задержки рейса стала поломка самолёта компании SkyUp.

«Багаж сдали вчера днём при регистрации, личных вещей нет. Здесь много семей с маленькими детьми, а также больные люди. Информации чёткой нет, все говорят разное. Детей уже нечем кормить. Информация о вылете меняется постоянно, и она не совпадает с временем прибытия в Харьков», — рассказала одна из пассажиров.

В авиакомпании рассказали, что самолёт задержали из-за неисправности системы внутренней связи между кабиной пилотов и бортпроводников.

Представители компании также отметили, что пассажирам рейса предоставили воду и бутерброды, а также расселили в гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около сотни клиентов туристической фирмы Join UP! из Запорожья не смогли вовремя улететь на отдых в Турцию.

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