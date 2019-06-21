Автобус упал в ущелье в Индии, погибли 25 человек

Нью-Дели, , 01:27 — REGNUM Автобус с пассажирами упал в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает телеканал NDTV.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Куллу. Автобус с пассажирами выехал из города Банджар в район Гадагушани, однако сорвался и упал в ущелье. В результате происшествия погибли 25 человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Грузии автомобиль с туристами вылетел с дороги и упал в ущелье. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил ранения.

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