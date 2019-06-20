Четверг, 20 Июня 2019 года
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Наводнение в Турции: погибли семь человек

Происшествия

Также погибли девять голов скота

Анкара, 20 июня 2019, 08:21 — REGNUM  В результате наводнения, произошедшего на северо-западе Турции, погибли по меньшей мере семь человек, об этом 20 июня сообщает Anadolu Ajansi.

От действий стихии больше всего пострадал город Араклы, здесь разрушению подверглись восемь деревень и порядка 150 га земли, погибли девять голов скота.

В район бедствия министерство обороны направило два самолета и два вертолета с целью помощи пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось, что наводнение было вызвано взрывом трубы на местной электростанции, однако данные свидетельства были опровергнуты — бедствие было вызвано обильными осадками.

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Наводнения
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