Наводнение в Турции: погибли семь человек

Анкара, , 08:21 — REGNUM В результате наводнения, произошедшего на северо-западе Турции, погибли по меньшей мере семь человек, об этом 20 июня сообщает Anadolu Ajansi.

От действий стихии больше всего пострадал город Араклы, здесь разрушению подверглись восемь деревень и порядка 150 га земли, погибли девять голов скота.

В район бедствия министерство обороны направило два самолета и два вертолета с целью помощи пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось, что наводнение было вызвано взрывом трубы на местной электростанции, однако данные свидетельства были опровергнуты — бедствие было вызвано обильными осадками.

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