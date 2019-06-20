Четверг, 20 Июня 2019 года
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США предупредили Танзанию о террористической угрозе в Дар-эс-Саламе

Происшествия

Предполагается, что террористы будут атаковать отели и рестораны, где бывает много туристов

Дар-эс-Салам, Танзания, 20 июня 2019, 07:24 — REGNUM  Посольство США в Танзании предупредило об угрозе террористической атаки в Дар-эс-Саламе, передает ВВС Swahili.

В соответствии с документом, опубликованным на официальном сайте посольства 19 июня, атака террористов планируется в районе Масаки. Район расположен в районе мыса Мсасани и является одним из самых роскошных районов города.

Отмечается, что с большей вероятностью теракт может произойти в одном из отелей или ресторанов, где часто бывают туристы. Не исключено, что атаке подвергнется известная торговая улица Slipway.

«У посольства нет точной информации о том, что теракт произойдет, а если он все же произойдет, мы не располагаем информацией о времени атаки, несмотря на это, мы предупреждаем жителей страны соблюдать осторожность», — сообщается в официальном заявлении посольства США.

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