США предупредили Танзанию о террористической угрозе в Дар-эс-Саламе

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:24 — REGNUM Посольство США в Танзании предупредило об угрозе террористической атаки в Дар-эс-Саламе, передает ВВС Swahili.

В соответствии с документом, опубликованным на официальном сайте посольства 19 июня, атака террористов планируется в районе Масаки. Район расположен в районе мыса Мсасани и является одним из самых роскошных районов города.

Отмечается, что с большей вероятностью теракт может произойти в одном из отелей или ресторанов, где часто бывают туристы. Не исключено, что атаке подвергнется известная торговая улица Slipway.

«У посольства нет точной информации о том, что теракт произойдет, а если он все же произойдет, мы не располагаем информацией о времени атаки, несмотря на это, мы предупреждаем жителей страны соблюдать осторожность», — сообщается в официальном заявлении посольства США.