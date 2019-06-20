Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 00:59 — REGNUM В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что после столкновения «Ниву» выбросило на остановку «Санаторий Одиссея», на которой стояли две женщины и двое детей. В результате ДТП погибла 40-летняя женщина, остальные были госпитализированы. Позднее уже в больнице скончался пострадавший в ДТП девятилетний ребенок.

По факту произошедшего краевое управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Нижнем Новгороде легковой автомобиль выехал на остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате ДТП погибла одна женщина, еще пять человек обратились за медицинской помощью.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек