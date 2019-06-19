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Самолет с французами совершил аварийную посадку в башкирском поле

Происшествия

Никто не пострадал

Уфа, 19 июня 2019, 16:52 — REGNUM  Легкомоторный самолет J-430 совершил вынужденную посадку на границе Башкирии и Пермского края в 17 км от города Янаул. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение об аварийном приземлении поступило от диспетчера Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания в Самаре около 14:00 по местному времени.

В 15:25 самолет был обнаружен в поле. На борту находились 2 человека, погибших и пострадавших нет, воздушное судно не пострадало. По предварительным данным, самолет вынужден был приземлиться из-за низкого давления масла в двигателе самолета. Давление упало в результате повреждения радиатора.

В то же время в правоохранительных органах республики уточнили, что в самолете летели двое граждан Франции. Они направлялись из Казани с фестиваля «Ред булл», сообщает РИА Новости.

«Сейчас они чинят судно, после чего намерены отправиться домой во Францию», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Татарии легкомоторный самолет CRJ 172 Cessna совершил жесткую вынужденную посадку.

Двигатель отказал во время полета, при посадке у самолета сломалось шасси. Судно совершало учебный полет и приземлилось в поле, на расстоянии 2 км от аэропорта Бугульма. Самолетом управлял курсант Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации.

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Авиапроисшествия
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