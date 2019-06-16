Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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Два пилота погибли при крушении легкомоторных самолетов в Новой Зеландии

Происшествия

Столкновение произошло при заходе на посадку

Два пилота погибли при крушении легкомоторных самолетов в Новой Зеландии
Легкомоторный самолет

Мастертон, Новая Зеландия, 16 июня 2019, 04:45 — REGNUM  По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов в районе города Мастертон в Новой Зеландии. Об этом 16 июня сообщает New Zealand Herald.

«Произошел адский взрыв, а затем они развалились и обрушились вниз», — цитирует источник сообщение очевидца.

Представитель пожарной охраны сообщил, что сигнал бедствия поступил в ведомство в 11:13 (02:13 мск). К месту трагедии выехали спасательные команды и пожарные расчеты из ближайших населенных пунктов: Мастертон, Картертон и Грейтаун.

В настоящее время пожар потушен.

Как стало известно, столкновение самолетов произошло при заходе на посадку. В результате инцидента оба пилота погибли.

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Авиапроисшествия
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